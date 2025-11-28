07:42 AM, 28th Nov

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने कहा, 'हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया...पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना ​​है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की भी इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की...दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।'