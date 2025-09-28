இரவு முழுவதும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் சிந்திய கண்ணீரும், அவர்களது துக்கம் நிறைந்த அழுகுரல் ஏற்படுத்திய வலியும் என் நெஞ்சத்திலிருந்து அகலவில்லை… #KarurTragedy pic.twitter.com/Z9K2TZs7NW— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 28, 2025
Prime Minister Shri @narendramodi’s Mann Ki Baat programme will air tomorrow at 11 AM.— BJP (@BJP4India) September 27, 2025
Stay tuned:
https://t.co/OaPd6HRrq3
https://t.co/vpP0MIos7C
https://t.co/lcXkSnOnsV
https://t.co/4XQ2GzrhRl pic.twitter.com/E5x5xiBlf4