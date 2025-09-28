Navratri

करूर पहुंच CM स्टालिन, मृतकों को श्रद्धांजलि दी, घायलों से मिले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (07:41 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : तमिलनाडु के करूर में फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चेन्नई से करूर पहुंचे। उन्होंने मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों से भी मुलाकात की।


08:58 AM, 28th Sep
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चेन्नई से करूर पहुंचे और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ के दौरान घायल हुए लोगों का हालचाल जानने अस्पताल गए। स्टालिन ने चिकित्सकों से घायलों का हालचाल जाना, घायलों को ढाढ़स बंधाया और उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। 

08:56 AM, 28th Sep
तमिलनाडु के करूर में फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन हैं? मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग के गठन की घोषणा की। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से भगदड़ पर रिपोर्ट मांगी है। ALSO READ: विजय की रैली में भगदड़ ने ली 38 लोगों की जान, हादसे का जिम्मेदार कौन?

07:44 AM, 28th Sep
दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी को देर रात आगरा से गिरफ्तार किया। उन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप है। ALSO READ: चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार, कैसे छात्राओं को जाल में फंसाता बाबा?

07:44 AM, 28th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे।

