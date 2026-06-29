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चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

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supreme court
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (10:51 IST) Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (10:59 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया। पल पल की जानकारी... 


10:56 AM, 29th Jun
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी।
 
अयोध्या पुलिस ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अन्य सदस्यों से भी हो सकती है पूछताछ।

10:56 AM, 29th Jun
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का सम्मान मिला।

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