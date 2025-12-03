07:40 AM, 3rd Dec

-संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही चलने के आसार। 9 दिसंबर को होगी चुनाव सुधार पर चर्चा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।