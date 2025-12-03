Dharma Sangrah

दिल्ली MCD उपचुनाव के लिए मतगणना, दोपहर तक आएंगे चुनाव परिणाम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (08:50 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। दोपहर तक आएंगे चुनाव परिणाम। पल पल की जानकारी...


08:52 AM, 3rd Dec
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजों की गिनती चल रही है।

07:41 AM, 3rd Dec
दिल्ली में MCD उपचुनाव के नतीजे आज। सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। दोपहर तक आएंगे चुनाव परिणाम।

07:40 AM, 3rd Dec
-संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही चलने के आसार। 9 दिसंबर को होगी चुनाव सुधार पर चर्चा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।
-अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। 
-भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज।

