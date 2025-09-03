11:00 AM, 3rd Sep

राजौरी जिले के कांगड़ी गांव में आज सुबह भारी बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। इस बीच, कालीधार में भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने जम्मू-पुंछ मार्ग को बंद कर दिया है।