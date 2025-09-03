Latest News Today Live Updates in Hindi : जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। इसमें जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में 2 स्लैब पर मुहर लगाई जा सकती है। पल पल की जानकारी...
11:00 AM, 3rd Sep
राजौरी जिले के कांगड़ी गांव में आज सुबह भारी बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। इस बीच, कालीधार में भूस्खलन के बाद अधिकारियों ने जम्मू-पुंछ मार्ग को बंद कर दिया है।
07:42 AM, 3rd Sep
-बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने बुलाई भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा।
-जीएसटी परिषद की बैठक आज से, दो स्लैब पर लग सकती है मुहर, रोजमर्रा की वस्तुओं पर घट सकता है टैक्स।
07:41 AM, 3rd Sep
-जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरप्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। जम्मू, चंडीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी घुसा।