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सिया के वकील ने भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का नोटिस

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siya goyal
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (10:53 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (10:59 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल के वकील ने उनके भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा। पल पल की जानकारी...


10:58 AM, 30th Jun
केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़, सिया के वकील आशीष श्रीवास्तव ने भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। साहिल ने वकील की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। 

10:10 AM, 30th Jun
-राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने चंपत राय और कृष्ण मोहन से 3 घंटे पूछताछ की। अब ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी लंबी पूछताछ तय है।
-उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने अयोध्या में नजरबंद किया।

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