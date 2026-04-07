Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और अमेरिका के बीच 39वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइली हमलों से ईरान दहल गया है। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल और खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। पल पल की जानकारी...
08:39 AM, 7th Apr
ट्रंप के बयान के बाद बढ़े कच्चे तेल के दाम। WTI क्रूड 115, ब्रेंट क्रूड 111.2 डॉलर प्रति बैरल। इंडियन बास्केट में भी कच्चे तेल के दाम 130.9 डॉलर प्रति बैरल हुए।
08:27 AM, 7th Apr
-ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया, स्थायी युद्ध विराम के रखीं 10 सूत्रीय मांगे।
-तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला। हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग।
-अमेरिका और इजराइल की धमकी पर ईरान ने कहा, जैसा वार होगा वैसा पलटवार करेंगे।
08:27 AM, 7th Apr
केरल असम और पुड्डुचेरी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को होना है मतदान। 4 मई को मतगणना के बाद होगा चुनाव परिणामों का एलान।