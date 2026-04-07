Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और अमेरिका के बीच 39वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइली हमलों से ईरान दहल गया है। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल और खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। पल पल की जानकारी...