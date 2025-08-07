Latest News Today Live Updates in Hindi : भारत पर आज से लागू होगा 25 फीसदी टैरिफ, शेष 25 फीसदी 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। अभी तो 8 घंटे हुए हैं। देखें आगे क्या होता है? पल पल की जानकारी...
08:11 AM, 7th Aug
उत्तर काशी के धराली में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, NDRF, ITBP, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 5 की मौत, 50 लापता। 190 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।
07:38 AM, 7th Aug
-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया। इसमें से 25 फीसदी टैरिफ आज से लागू हो गया। जबकि 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। अभी तो 8 घंटे हुए हैं। देखें आगे क्या होता है?
-ट्रंप के इस फैसले पर भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। टैरिफ के फैसले को बताया अनैतिक और अन्यायपूर्ण। कहा देशहित में सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
-ट्रंप टैरिफ पर संसद में आज हंगामे के आसार।
07:38 AM, 7th Aug
घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत 8 की मौत