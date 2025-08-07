07:38 AM, 7th Aug

-अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया। इसमें से 25 फीसदी टैरिफ आज से लागू हो गया। जबकि 25 फीसदी टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। अभी तो 8 घंटे हुए हैं। देखें आगे क्या होता है?