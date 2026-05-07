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बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार, कौन बनेगा मंत्री?

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Samrat Choudhary cabinet expansion
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (08:59 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (10:20 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह पर सस्पेंस बरकरार। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का कैबिकेट विस्तार आज होगा। वरिष्‍ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बवाल। पल पल की जानकारी...
 

10:17 AM, 7th May
-नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ।
-सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान और अशोक चौधरी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। 
-दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, अरूण शंकर प्रसाद, संजय टाइगर, रमा निषाद, रामकृपाल यादव, संजय सिंह और संजय पासवान भी मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं।
-लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल और कुमार शेलेंद्र के भी मंत्री बनने की संभावना।

09:07 AM, 7th May
बिहार में आज दोपहर 12.10 बजे होगा सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल।

08:37 AM, 7th May
टीवीके प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह पर सस्पेंस। मीडिया खबरों में कहा गया है कि गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से हरी झंडी नहीं मिल पाने के कारण उनका शपथ ग्रहण टल गया है। विजय के पास 112 विधायकों का समर्थन, बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक।

08:15 AM, 7th May
-शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। ALSO READ: बंगाल में हिंसा पर बवाल : पीए की हत्या पर भड़का शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा, भाजपा करेगी गुंडों का सफाया
-नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से विजयी भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या कराई है। वे एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार में भ ले ना हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। वे मूर्ख हैं इसका जवाब मिलेगा।' 
-टीएमसी ने हत्या की निंदा की। चुनाव बाद हुई सभी हत्याओं की सीबीआई जांच की मांग।

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