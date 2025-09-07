Latest News Today Live Updates in Hindi : वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण आज रात लगेगा। भारत में रात 9:58 से 1:26 बजे तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। देश में इसका सूतक भी मान्य होगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। अमेरिका के अधिकांश भाग में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। पल पल की जानकारी...



-देश के कई राज्यों बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी जिले में फिर फटे बादल। पंजाब में बाढ़ से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है।

-यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके मद्देनजर लोग राहत शिविर कैंप में शरण ले रहे हैं।

-उज्जैन के शिप्रा नदी में एक कार गिरी। बचाव और तलाशी अभियान जारी है।



साल का दूसरा और भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण 7-8 सितंबर की रात में लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत के सभी राज्यों में इसे 9:58 से 1:26 बजे तक देखा जा सकेगा। इसका सूतक भी मान्य होगा। एशिया और यूरोप के सभी देशों में लोग ग्रहण देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी यह चंद्र ग्रहण पूरी तरह से नजर आएगा। अमेरिका में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। अफ्रीका के अधिकतर भागों लोग ग्रहण देश सकेंगे।



देश के कई राज्यों बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से लोगों का हाल बेहाल है। दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों हैक्टेयर में खड़ी फसले भी तबाह हो गई। भारी बारिश के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के प्रयास नाकाम हो गए। यह प्रमुख सड़क लगातार पांचवें दिन भी बंद रही।



सोने में निवेश ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। भारत में मात्र 1 माह में यह करीब 9000 रुपए बढ़ गया तो पिछले 1 साल में इसकी कीमतों में 31 हजार रुपए का इजाफा हुआ। देश में फिलहाल 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,728 रुपए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि दिवाली पर सोने की कीमत क्या होगी।