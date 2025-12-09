09:45 AM, 9th Dec

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से आने वाले चावल पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह निर्णय अमेरिकी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की शिकायत के बाद लिया गया है, जिनका कहना है कि भारत, थाईलैंड, चीन, और प्यूटो रिको से आयातित चावल के कारण अमेरिकी बाजारों में कीमतों में गिरावट आई है।