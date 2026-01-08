Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की टीम मलबा हटाने में जुटी है। पल पल की जानकारी...09:08 AM, 8th Jan -तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास से ध्वस्तिकरण के बाद मलबा हटाने का काम जारी है, जहां MCD द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। -बुलडोजर एक्शन के दौरान पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट में पेशी। अदालत ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।09:07 AM, 8th Jan-वेनेजुएला से आ रहे तेल टैंकर की जब्ती पर भड़का रूस, कहा- समंदर में डकैती कर रहा है अमेरिका। -अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन अमेरिका के हित में काम नहीं करते थे। ALSO READ: ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका