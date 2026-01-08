09:08 AM, 8th Jan

-तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास से ध्वस्तिकरण के बाद मलबा हटाने का काम जारी है, जहां MCD द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।