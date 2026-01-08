rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में मलबा हटाने में जुटी MCD की टीम, आरोपी 1 दिन की न्यायिक हिरासत में

Advertiesment
हमें फॉलो करें bulldozer action

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (08:59 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की टीम मलबा हटाने में जुटी है। पल पल की जानकारी...


09:08 AM, 8th Jan
-तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास से ध्वस्तिकरण के बाद मलबा हटाने का काम जारी है, जहां  MCD द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
-बुलडोजर एक्शन के दौरान पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट में पेशी। अदालत ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

09:07 AM, 8th Jan
-वेनेजुएला से आ रहे तेल टैंकर की जब्ती पर भड़का रूस, कहा- समंदर में डकैती कर रहा है अमेरिका।
-अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन अमेरिका के हित में काम नहीं करते थे। ALSO READ: ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels