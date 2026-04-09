07:47 AM, 9th Apr

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर असम, केरलम और पुडुचेरी के वोटरों से बाहर निकल और रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लेंने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं और महिला वोटरों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करें।