Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी ‘आई-पैक’ (IPAC) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। पल पल की जानकारी...
07:35 AM, 9th Jan
-पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी के बाद राज्यपाल की सुरक्षा सख्त की गई।
-IPAC के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी की घटना में 6 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।