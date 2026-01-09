07:35 AM, 9th Jan

दिल्ली में फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा हटाया जा रहा है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी की घटना में 6 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।