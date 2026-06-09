Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (09:08 IST)Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (09:13 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के फैसल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पल पल की जानकारी...
09:11 AM, 9th Jun
-फैसल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत। फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक।
-उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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