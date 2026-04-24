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क्‍या केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पर भारी, क्‍यों बिछड़े सभी बारी बारी?

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Raghav Chadha Aap
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:47 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:50 IST)
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आम आदमी पार्टी (AAP) के बनने से लेकर अब तक का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'स्वराज' और 'भ्रष्टाचार विरोध' के नारे के साथ शुरू हुई इस पार्टी से समय-समय पर कई बड़े चेहरे अलग हुए। कुछ ने वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ी, तो कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया गया।

अब आप नेता राघव चड्ढा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ 6 सांसदों ने भी पार्टी छोड दी है। उनके साथ Aam Aadmi Party के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्‍वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्‍ता, विक्रम जीत साहनी आदि BJP में शामिल होंगे।
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सवाल है कि क्‍या अरविंद केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पार्टी पर भारी, तो फिर क्‍यों बिछड़ गए सभी बारी- बारी।

योगेंद्र यादव: पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और 'थिंक टैंक' माने जाते थे। 2015 में उन्हें और प्रशांत भूषण को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया गया। उन्होंने बाद में 'स्वराज इंडिया' बनाई।

प्रशांत भूषण: मशहूर वकील और लोकपाल आंदोलन के स्तंभ। अरविंद केजरीवाल के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया।

आनंद कुमार: जेएनयू के प्रोफेसर और प्रमुख बुद्धिजीवी, जो योगेंद्र यादव के साथ ही पार्टी से अलग हुए।
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2. पंजाब और दिल्ली के कद्दावर नेता
कुमार विश्वास: पार्टी के सबसे लोकप्रिय वक्ताओं और संस्थापक सदस्यों में से एक। राज्यसभा टिकट न मिलने और नेतृत्व के साथ अनबन के चलते वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और बाद में पार्टी से उनके रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। अब वे रामकथा और कृष्‍ण कथा बांचते हैं।

आशुतोष: पूर्व पत्रकार और पार्टी के अहम प्रवक्ता। 2018 में उन्होंने 'निजी कारणों' का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, हालांकि चर्चा राजनीतिक मतभेदों की थी।

एचएस फुल्का: पंजाब में पार्टी का बड़ा चेहरा और सिखों के मुद्दों पर मुखर रहने वाले वकील। उन्होंने 2019 में राजनीति और पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

सुखपाल सिंह खैरा: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। नेतृत्व से मतभेदों के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया।

कपिल मिश्रा: दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए।

संदीप कुमार: राशन कार्ड विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद से हटाया गया और बाद में वे पार्टी से अलग हो गए।

कैलाश गहलोत: नवंबर 2024 (पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार) में दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश गहलोत ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका माना गया।

राज कुमार आनंद: दिल्ली सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने ईडी की छापेमारी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पार्टी छोड़ दी।

शाजिया इल्मी (2014): पार्टी की एक प्रमुख आवाज थीं, लेकिन नेतृत्व शैली से असंतोष के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में BJP में शामिल हो गईं।

राघव चड्ढा और 6 अन्‍य सांसद भी गए: अब राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्‍होंने यह बात एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर के बताई है। उनके साथ Aam Aadmi Party के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्‍वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्‍ता, विक्रम जीत साहनी आदि BJP में शामिल होंगे।

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्‍हें पीएम मोदी के नेतृत्‍व में पूरा भरोसा है। उन्‍होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने रास्‍ते से भटक गई है। उन्‍होंने कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है।   
Edited By: Naveen R Rangiyal

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