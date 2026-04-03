राघव चड्ढा पर AAP का पलटवार, कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए?

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:34 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:53 IST)
ढांडा का राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप
अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हम केजरीवाल के सिपाही हैं। निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए? संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का।
उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारे सैंकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में प्रस्ताव आया CEC के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वाकआउट किया तो मोदी जी की हाज़िरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं।
तुम डर गए हो राघव
आप नेता ने कहा कि पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव। मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो। देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो…
वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा, अभी तुम्हारा वीडियो देखा राघव भाई। केवल यह कहना चाहता हूं- जो डर गया, समझो मर गया।
गौरतलब है कि राघव चड्ढा 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अपने वीडियो संदेश में कहा था कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह आम आदमी के मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta