ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक पर सोनारपुरा में हमला, कपड़े फाड़े, हेलमेट पहनकर बचाई जान

VIDEO | South 24 Parganas, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee manhandled, called 'Bangladeshi'; pelted with stones and eggs by Sonarpur residents.



Banerjee says, "It's BJP govt-sponsored, will move court; No police personnel present despite repeated reminder."



(Full video… pic.twitter.com/Nuo0OHyQe1 — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026

क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने?

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे लोग मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को फोन लगाया लेकिन फोन उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। मैं इस घटना के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया है। उन्होंने किसी तरह हेलमेट पहनकर जान बचाई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मिलने तक मैं यहां से नहीं हटूंगा।

खबरों के मुताबिक, भीड़ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का-मुक्की की, जिसमें उनकी शर्ट तक फट गई। कहा जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ द्वारा अभिषेक बनर्जी और उनके काफिले पर अंडे भी फेंके गए। भीड़ ने चोर-चोर के नारे भी लगाए। टीएमसी समर्थकों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी जैसे हाई-प्रोफाइल नेता, जिन्हें पहले 'Z+' श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी, उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी होना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है।