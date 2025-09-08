फरीदाबाद में हादसा, घर के AC में भयानक ब्लास्ट, पति-पत्नी और बेटी की मौत

ganesh chaturthi

सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (11:16 IST)
फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी के एक मकान में एसी फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह दर्दनाक हादसा तड़के सुबह 3 बजे हुआ है।

मामला हरियाणा के फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड कॉलोनी का है। यहां रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान में एयर कंडीशनर (एसी) फट गया, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

यह हादसा सोमवार सुबह 3 बजे हुआ है, जब पूरा परिवार अपने-अपने कमरों में सो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग से निकलने वाला धुआं सीधे सेकंड फ्लोर तक पहुंचा। धुएं की वजह से कमरे के भीतर सांस लेना मुश्किल हो गया और धीरे-धीरे दम घुटने से पति-पत्नी और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। ग्रीन फील्ड कॉलोनी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. दूसरी ओर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

एक पड़ोसी महिला ने बताया कि एसी ब्लास्ट होने से फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। हालांकि, जिस फ्लैट में आग लगी थी, वो लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से धुआं सेकंड फ्लोर तक जा पहुंचा। सो रहे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया, जिससे दम घुटने से पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई।

बच्चे की हालत गंभीर : यह परिवार लंबे समय से ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रह रहा था. परिवार का बेटा गंभीर रूप से घायल है और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की मानें तो उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार इलाज जारी है। पड़ोसियों का कहना है कि देर रात अचानक घर से धुआं उठता देख वे घबरा गए और तुरंत शोर मचाकर बाकी लोगों को जगाया। अगर समय रहते आग पर काबू पाया जाता तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता था।

कॉलोनी में पसरा मातम : इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। लोग परिवार की असमय मौत से बेहद दुखी हैं और हर किसी की आंखें नम हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे की जांच की जा रही है।
