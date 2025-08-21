Festival Posters

राजेश खिमजी 5 दिन की पुलिस रिमांड में, सीएम रेखा गुप्ता पर किया था हमला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (07:54 IST)
Attack on Delhi CM Rekha Gupta : जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में राजेश खिमजी को अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ALSO READ: खुद पर हमले को लेकर क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता?
 
दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश को आधी रात को कोर्ट में पेश किया। जहां उसे 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं है।
 
जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी पिछले 24 घंटे से सीएम आवास की रेकी कर रहा था। उसने मंगलवार को सीएम के शालीमार बाग स्थित निजी आवास की भी रेकी की थी। ALSO READ: CM रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला, वीडियो फुटेज से खुला राज
 
गौरतलब है कि बुधवार सुबह साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान फरियादी बनकर आए एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिए इसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़े और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा।
 
आरोपी की पहचान राजकोट, गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41) के रूप में हुई है। पुलिस ने उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
