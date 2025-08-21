राजेश खिमजी 5 दिन की पुलिस रिमांड में, सीएम रेखा गुप्ता पर किया था हमला

दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश को आधी रात को कोर्ट में पेश किया। जहां उसे 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं है।
गौरतलब है कि बुधवार सुबह साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान फरियादी बनकर आए एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिए इसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़े और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा।
आरोपी की पहचान राजकोट, गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41) के रूप में हुई है। पुलिस ने उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
