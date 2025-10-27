Dharma Sangrah

दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूह

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (10:33 IST)
दिल्ली में कॉलेज जा रही 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों द्वारा एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित था। छात्रा ने न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस बीच छात्रा ने अपने ऊपर एसिड फेंके जाने की पूरी कहानी मीडिया को बताई है। पीड़िता ने बताया कि इस कांड में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर इलाके का रहने वाला है। जांच में पता चला कि इशान ने अरमान नाम उसके दो दोस्तों ने उसे एसिड की बोतल दी थी, जिसे अरमान ने छात्रा पर फेंका।

यह घटना तब हुई जब वह रोज़ की तरह कॉलेज जा रही थी। छात्रा ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे। घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पर हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है। जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया था। जांच में सामने आया है कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। छात्रा ने कहा, “जब मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया। मैं न्याय चाहती हूं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए”

सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच जारी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।
Edited By: Navin Rangiyal

