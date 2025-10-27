दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूह

Delhi: A 20-year-old girl sustained acid burn injuries after being attacked by three men



The victim says, "Today, when I was going to college, they threw acid on me... They had been following me for quite some time..." pic.twitter.com/Z3ZqTt39DB — IANS (@ians_india) October 26, 2025

दिल्ली में कॉलेज जा रही 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों द्वारा एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित था। छात्रा ने न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इस बीच छात्रा ने अपने ऊपर एसिड फेंके जाने की पूरी कहानी मीडिया को बताई है। पीड़िता ने बताया कि इस कांड में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर इलाके का रहने वाला है। जांच में पता चला कि इशान ने अरमान नाम उसके दो दोस्तों ने उसे एसिड की बोतल दी थी, जिसे अरमान ने छात्रा पर फेंका।