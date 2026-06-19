Weather Update : मानसून हुआ धीमा, कई राज्‍यों में गर्मी की मार, बढ़ा बारिश का इंतजार

Weather Update News : देशभर में तेजी से कदम बढ़ाने के बाद मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। इस धीमी रफ्तार ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का दबाव कम होने से मानसून की प्रगति रुक गई है। कुछ राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। इससे लोगों में बारिश का इंतजार और बढ़ गया है। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग दिनों में लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

यहां लू चलने की संभावना देशभर में तेजी से कदम बढ़ाने के बाद मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। इस धीमी रफ्तार ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का दबाव कम होने से मानसून की प्रगति रुक गई है। कुछ राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। इससे लोगों में बारिश का इंतजार और बढ़ गया है। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग दिनों में लू चलने की संभावना है।

11 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों में मानसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कई नए इलाकों तक पहुंच सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 11 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बिहार में बारिश होने के आसार हैं। झारखंड के कई इलाकों में आंधी और तूफानी मौसम का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ गरज-चमक और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है।

कैसा है मध्य प्रदेश का मौसम? मध्य प्रदेश में आज बादल छाए रह सकते हैं। बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना बन रही है। आज प्रदेश के कुल 37 जिलों के लिए यलो अलर्ट है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक तो पहुंचा, लेकिन पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के आसपास ही अटका हुआ है। इसका असर यह है कि कई राज्यों में बारिश का इंतजार लंबा होता जा रहा है, जबकि गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है।

Edited By : Chetan Gour