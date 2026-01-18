Weather Update : दिल्ली में ट्रिपल अटैक, ठंड-कोहरे के बाद हवा भी जहरीली, 9 राज्यों में बारिश तो 14 में धुंध-शीतलहर का अलर्ट

Weather Update News : उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.3 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और सुबह तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में लागू है ग्रैप-4 के प्रतिबंध

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में ठंड और कोहरे का असर रह सकता है। देश की राजधानी में जहरीली धुंध और घना कोहरा छाया देखने को मिला। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। पूरी राजधानी जहरीले स्मॉग की मोटी चादर से ढक गई। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप-4 के प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली की हवा दिसंबर के महीने में बेहद जहरीली हुई थी। उस समय ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। हालांकि, बाद में हवा से प्रदूषण कम हुआ और 24 दिन पहले ग्रैप-4 के प्रतिबंध हटा दिए गए थे।