भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, संसद में लड़ते हैं, चाय पर मुस्कराते हैं...

सदन में हंगामे का जिक्र : बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और पीएम के बीच कुछ देर तक हल्की-फुल्की बातचीत हुई, जिसने सबका ध्यान खींचा। बातचीत के दौरान सदन में हुए हंगामे और नारेबाजी का भी अनौपचारिक जिक्र हुआ। स्पीकर ने मुस्कराते हुए सांसदों से कहा कि सदन के बाहर आप लोग इतने अच्छे हैं, तो भीतर भी ऐसा ही सहयोग बना रहना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पास होने पर पक्ष और विपक्ष के बीच एक-दूसरे को श्रेय देने की बजाय संसदीय प्रक्रिया की सफलता पर संतोष व्यक्त किया गया।