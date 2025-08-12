कृषिमंत्री चौहान का किसानों को दिलासा, अमेरिकी शुल्क की चिंता न करें हम नए बाजार तलाशेंगे

Shivraj Singh Chouhan News: कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार को किसानों से अमेरिकी शुल्क (American Tariff) में बढ़ोतरी के कारण मौजूदा कठिन समय को लेकर चिंता न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशाल भारतीय बाजार कृषि उपज के निर्यात के लिए नए जगहों की तलाश करेगा। चौहान ने कहा कि भारत ने इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने हाल ही में जो कहा था कि वह देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह भारत और भारतीय किसानों की आवाज है।