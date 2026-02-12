AI का 'खेल' : शशि थरूर और राजीव शुक्ला के फर्जी वीडियो वायरल, Pakistan के फर्जीवाड़े की कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई धज्जियां

Ai-generated “fake news” — and not even very good. Neither my language nor my voice. https://t.co/J48OMoasyR

The video circulating with altered, AI-generated audio in my name is fake. @realshoaibmalik, @ARYNEWSOFFICIAL and @Salman_ARY, please stop circulating this misleading content.





शशि थरूर ही नहीं, बीसीसीआई (BCCI) उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को भी इसी तरह के फर्जीवाड़े का निशाना बनाया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक एक पाकिस्तानी क्रिकेट टॉक शो (ARY News), जिसे पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक होस्ट कर रहे थे, उसमें राजीव शुक्ला का एक कथित ऑडियो क्लिप चलाया गया। इस ऑडियो में शुक्ला जैसी आवाज को आईसीसी (ICC) की मध्यस्थता पर संतोष जताते हुए दिखाया गया था। हालांकि, शुक्ला ने तुरंत इसका खंडन किया।