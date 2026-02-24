Hanuman Chalisa

AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर बवाल: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, कांग्रेस का पलटवार

हमें फॉलो करें uday bhanu chib arrested

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:34 IST)
Uday Bhanu Chib Arrested : इंडिया एआई इंपेक्ट समिट 2026 में शर्टलैस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच कांग्रेस ने उदय भानु की गिरफ्तार पर सवाल उठाए हैं।

पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दिल्ली पुलिस ने IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है। तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है। नरेंद्र मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे।
 
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस द्वारा उदय भानु चिब की गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको दिक्कत होती है। तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आइना दिखाया तो वो उसको जेल में डाल देगा।
 
उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के सारे आंतकी गिरफ्तार हो गए, क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए। क्या लाल किले बम ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए...एक टी शर्ट उतारने से आप डर जाते हो लेकिन देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो...ये इस सरकार की सच्चाई है।
 
युवक कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने समन जारी कर अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ‘शर्टलेस’ होकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विरोध जताया था। पुलिस ने मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को तत्काल हिरासत में लिया गया और उन्हें तिलक मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया, जहां मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

अब तक 5 गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, लोक सेवक को चोट पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अवैध सभा और साझा आपराधिक इरादे जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब तक इस मामले में कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार, नरसिंहा यादव और जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है।


LIVE: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी

