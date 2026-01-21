Dharma Sangrah

प्रयागराज में तालाब में गिरा वायुसेना का ट्रेनी विमान, किसने बचाई पायलटों की जान...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

प्रयागराज (उप्र) , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (14:54 IST)
Air Force training aircraft crashed into pond : प्रयागराज में बुधवार दोपहर वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनागस्‍त हो गया। यह विमान एक तालाब में गिर गया। रेस्‍क्‍यू टीम मौके पर पहुंची है और विमान को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालां‍कि हादसे के दौरान साहसी युवाओं ने तैरकर पायलटों तक पहुंच बनाई और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। विमान में सवार वायुसेना के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

विमान में सवार वायुसेना के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। तकनीकी खराबी के कारण हुए इस हादसे ने एक पल के लिए सबको दहला दिया था।
तालाब में पानी होने की वजह से विमान में आग नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही सेना का हेलीकॉप्टर और स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। सेना की टीम विमान को बाहर निकालने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।
