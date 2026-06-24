एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी एयरस्पेस में घुसा, पाक ने चेतावनी देकर लौटाया, दिल्ली से अमृतसर जा रहा था विमान

Air India Flight Pakistan Airspace: भारतीय विमानन क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और संवेदनशील खबर सामने आई है। दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का एक यात्री विमान एयरबस ए-321 तकनीकी खराबी के चलते अपना रास्ता भटक गया और अचानक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र (Airspace) में दाखिल हो गया। इस अनपेक्षित घटना के बाद दोनों देशों के एविएशन कंट्रोल रूम्स में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत विमान को चेतावनी जारी की, जिसके बाद सूझबूझ दिखाते हुए पायलट ने विमान को सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस मोड़ लिया।

अचानक आई तकनीकी खराबी जानकारी के मुताबिक, विमान ने दिल्ली से अमृतसर के लिए अपनी सामान्य उड़ान भरी थी। लेकिन पंजाब के आसमान के करीब पहुंचते ही विमान के नेविगेशन सिस्टम (Navigation System) या रडार मैकेनिज्म में अचानक कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। इस खराबी के कारण पायलट को विमान की सटीक दिशा का अंदाजा लगाने में दिक्कत हुई। तेज रफ्तार विमान रास्ता भटकते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर सीधे पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश कर गया।

पाकिस्तान ATC की चेतावनी और पायलट का एक्शन भारतीय विमान को देखते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा और एविएशन एजेंसियां सतर्क हो गईं। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत एयर इंडिया के पायलट से संपर्क साधा। उन्होंने विमान को अनधिकृत प्रवेश की चेतावनी दी और तुरंत अपना रूट बदलने को कहा। हालांकि एयर इंडिया के पायलट ने बिना वक्त गंवाए स्थिति को संभाला, तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी साझा की और विमान को वापस भारतीय हवाई क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया।

DGCA ने दिए जांच के आदेश भारत और पाकिस्तान के बीच के संवेदनशील रिश्तों को देखते हुए एयरस्पेस का उल्लंघन एक बेहद गंभीर मामला माना जाता है। हालांकि, तकनीकी खराबी की बात स्पष्ट होने के कारण स्थिति बिगड़ने से बच गई। इस बीच, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पहले विमान को दिल्ली लाया गया फिर विमान को अमृतसर भेजा गया। तकनीकी टीम को इस मामले की जांच सौंप दी गई है कि आखिर नेविगेशन सिस्टम ने ऐन वक्त पर काम करना क्यों बंद किया। इस घटना के दौरान विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala