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UAE जाने वाली उड़ानों पर बड़ा संकट, Air India और Air India Express Dubai ने रद्द की दर्जनों उड़ानें

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Air India flight update UAE
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:28 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (08:30 IST)
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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के हवाई अड्डा अधिकारियों के ताजा निर्देशों के बाद, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 15 मार्च 2026 के लिए अपनी उड़ानों में भारी कटौती की घोषणा की है। यह फैसला स्लॉट की कमी और एड-हॉक संचालन (Ad-hoc operations) पर लगे प्रतिबंधों के कारण लिया गया है।
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प्रमुख अपडेट: कहाँ कितनी उड़ानें प्रभावित?

हवाईअड्डा अधिकारियों के निर्देशों के कारण परिचालन को सीमित करना पड़ा है। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:
 
दुबई (Dubai): * एयर इंडिया: नियोजित 5 उड़ानों में से 4 रद्द। केवल एक दिल्ली-दुबई वापसी उड़ान संचालित होगी।
 
एयर इंडिया एक्सप्रेस: 6 में से 5 उड़ानें रद्द। केवल एक दिल्ली-दुबई वापसी उड़ान चालू रहेगी।
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अबू धाबी (Abu Dhabi): एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी 5 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
 
शारजाह (Sharjah): दिल्ली, कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ानें संचालित करने की योजना है।
 
रास अल खैमाह (Ras Al Khaimah): कोझिकोड और कोच्चि के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी। Edited by : Sudhir Sharma

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