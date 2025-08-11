1 सितंबर से निलंबित रहेंगी दिल्ली-अमेरिका की उड़ानें, Air India ने बताई यह वजह

Air India flight News : एयर इंडिया एक सितंबर से दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के बीच की उड़ानें निलंबित करेगी, क्योंकि ‘रेट्रोफिट’ कार्यक्रम (मरम्मत कार्य) के चलते कई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यह निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के बेड़े में आने वाली निर्धारित कमी के कारण है, क्योंकि एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का मरम्मत कार्य शुरू किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर के हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से भी एयरलाइन की लंबी दूरी की सेवाओं पर असर पड़ रहा है।





विमानन कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के बेड़े में आने वाली निर्धारित कमी के कारण है, क्योंकि एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का मरम्मत कार्य शुरू किया है। यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस व्यापक मरम्मत कार्य के चलते कम से कम 2026 के अंत तक किसी भी अ‍वधि में कई विमानों की लंबे वक्त तक अनुपलब्धता बनी रह सकती है।

बयान के मुताबिक, इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर के हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से भी एयरलाइन की लंबी दूरी की सेवाओं पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उड़ानों का मार्ग लंबा हो जाता है और परिचालन संबंधी जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। एयरलाइन ने कहा कि दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के बीच की उड़ानों को परिचालन संबंधी कई कारणों से निलंबित करने का फैसला लिया गया है।

एयर इंडिया ने कहा कि एक सितंबर के बाद की अवधि के लिए दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी या वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली के लिए हवाई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से संपर्क किया जाएगा और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की जाएगी, जिसमें अन्य उड़ानों में पुनः बुकिंग या पूर्ण किराया वापसी शामिल है।(भाषा)

