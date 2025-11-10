दिल्ली में हवा हुई खतरनाक, आसमान में धुंध, AQI 400 के करीब

Delhi Air Quality News : दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सोमवार सुबह देश की राजधानी की औसत वायु गुणवत्ता (AQI) 345 रही, जो कि 'बेहद खराब' श्रेणी में आती है। कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं। GRAP-3 के तहत कई प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन कमजोर दिख रहा है। निर्माण कार्य, वाहनों का धुआं और खुले में कचरा जलाना अभी भी जारी है। दिल्ली के कई हिस्सों में ‘बेहद खराब’ स्तर की हवा रिकॉर्ड की गई। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो एन-95 मास्क पहनें।
सीएक्यूएम (CAQM) की उप-समिति ने समीक्षा बैठक में कहा कि फिलहाल GRAP के स्टेज III को लागू करने की जरूरत नहीं है। समिति ने रविवार सुबह 10 बजे दर्ज AQI (391) से लेकर शाम 5 बजे तक गिरते AQI (365) को देखते हुए फिलहाल केवल स्टेज I और स्टेज II के तहत लागू प्रतिबंधों को ही जारी रखने का निर्णय लिया।
सर्दियों के मौसम में दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है। हालांकि GRAP-3 के तहत कई प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन कमजोर दिख रहा है। निर्माण कार्य, वाहनों का धुआं और खुले में कचरा जलाना अभी भी जारी है।
दिल्ली के कई हिस्सों में ‘बेहद खराब’ स्तर की हवा रिकॉर्ड की गई। इनमें बुराड़ी (389), मथुरा रोड (366), पुसा (348), लोदी रोड (314), आरके पुरम (363), शादिपुर (328) और द्वारका सेक्टर-8 (355) शामिल हैं। सोमवार सुबह से ही शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे सूरज की रोशनी भी धुंधली नजर आई।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी हवा में लंबे समय तक रहने से सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, आंखों में जलन, सिरदर्द और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कम हवा की गति, तापमान में गिरावट और बढ़ी नमी के कारण प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो रहे हैं।
मौसम विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण वायु प्रदूषण और घना बना रह सकता है।विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो एन-95 मास्क पहनें।
