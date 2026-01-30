rashifal-2026

फडणवीस से मिले NCP नेता, अजित पवार के विभागों पर दावा ठोंका, सुनेत्रा पवार के नाम पर भी चर्चा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (14:48 IST)
Maharashtra News in hindi : अजित पवार के निधन के 2 दिन बाद शुक्रवार को एनसीपी नेताओं ने महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने इस दौरान अजित पवार के विभागों पर पार्टी का दावा ठोंका। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं।

कई मीडिया खबरों में दावा किया जा रहा है कि अजित पवार दोनों एनसीपी का विलय चाहते थे। इस बीच एनसीपी नेताओं की मुख्‍यमंत्री से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ALSO READ: अजित पवार के करीबी का खुलासा, जल्द करने वाले थे NCP के दोनों गुटों का विलय
 
मुलाकात के बाद NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन की विधि को पूरा करने के लिए हम उनको समय दे रहे हैं। हम महायुति के साथी हैं उसमें हमारे नेता अजित पवार उपमुख्यमंत्री थे। हमें योग्य निर्णय लेकर उस जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम आए थे। हम जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। हमें एक बार परिवार से बात करनी पड़ेगी।
 
उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को आघात हुआ है। हम उसी भावना के अनुरूप योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। सुनेत्रा पवार जी के नाम के विरोध का सवाल ही नहीं आता। हम अभी उनसे मिलकर कुछ कहें तो अच्छा रहेगा।
 
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। गुरुवार को उन्हें बारामती के विद्या प्रतिष्‍ठान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
