अजित पवार को बारामती में अंतिम विदाई, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि

अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा सीएम प्रमोद सावंत समेत कई दिग्गजों ने अजित पवार को विद्या प्रतिष्‍ठान में श्रद्धांजलि दी।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में मानों जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में कई लोगों की आंखें नम दिखाई दी।

गौरतलब है कि अजित पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। पवार समेत 5 लोगों को ले जा रहा विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह पुणे के पास बारामती हवाईअड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई।

