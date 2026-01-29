Dharma Sangrah

अजित पवार को बारामती में अंतिम विदाई, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि

बारामती , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (13:11 IST)
Ajit Pawar Last Rites : महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार को गुरुवार को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बेटे पार्थ और जय ने मुखाग्नि दी। भावुक लोगों ने 'अजित दादा अमर रहें' के नारे लगाए। ALSO READ: महाराष्ट्र की राजनीति में 'पवार' पावर का भविष्य?
 
अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा सीएम प्रमोद सावंत समेत कई दिग्गजों ने अजित पवार को विद्या प्रतिष्‍ठान में श्रद्धांजलि दी।
 
पवार को अंतिम विदाई देने मुख्‍यमंत्री फडणवीस, उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत सभी मंत्रिमंडलीय साथी उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी विद्या प्रतिष्‍ठान में अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। ALSO READ: अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर कौन? प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे या सुनेत्रा पवार – उपमुख्यमंत्री की दौड़ में उभरे नाम
 
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में मानों जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में कई लोगों की आंखें नम दिखाई दी।
 
गौरतलब है कि अजित पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। पवार समेत 5 लोगों को ले जा रहा विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह पुणे के पास बारामती हवाईअड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई।
