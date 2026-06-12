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Weather Update News : कई राज्‍यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी में कब पहुंचेगा मानसून, क्‍या भीषण गर्मी से मिलेगी राहत?

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Alert for thunderstorms and rain in several states, when will monsoon reach UP
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (12:49 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (14:30 IST)
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Weather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रभाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मानसून अब उत्‍तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन में यह प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा तक पहुंचने की उम्मीद है।
 
देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रभाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।
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मानसून अब उत्‍तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन में यह प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा तक पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिण भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है।

जून के आखिरी सप्ताह में मानसून के और जोर पकड़ने की उम्मीद है। इसके बाद ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों के दौरान मानसून कई नए राज्यों में प्रवेश कर सकता है। उत्तराखंड में 12 जून से 16 जून तक विभिन्न स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
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हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में भी इस दौरान बारिश होने के आसार हैं। मानसून ने उत्तरी बंगाल से आगे बढ़ते हुए बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर लिया और करीब-करीब पूरे उत्तरी बिहार में मानसून के बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

IMD के मुताबिक, दिल्ली में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर यह स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी है।
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पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में भी मौसम अचानक आक्रामक हो सकता है। जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर और बीकानेर समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है।
Edited By : Chetan Gour

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