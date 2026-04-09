Amarnath Yatra 2026 : अब 15 अप्रैल से शुरू होगा बैंकों में रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है नया नियम

पंजीकरण के दौरान प्रत्येक बैंक शाखा को प्रतिदिन, प्रति मार्ग एक निश्चित कोटा आवंटित किया गया है। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का पंजीकरण नहीं होगा। इसी तरह छह सप्ताह से अधिक की गर्भवती का भी पंजीकरण नहीं होगा।



बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष यात्रा परमिट आधार-आधारित बायोमीट्रिक ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बाद सिस्टम से एनआईसी पोर्टल पर जारी किया जाएगा। यदि प्रमाणीकरण में तकनीकी खराबी आती है तो बैंक शाखा मैनुअल फोटो और डेटा प्रविष्टि के माध्यम से पंजीकरण कर सकेगी।



अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति देश भर में 554 बैंक शाखाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकार इस बार यात्रियों के लिए और भी अच्छी सुविधाएं देने वाली है, ताकि यात्रा आराम से हो सके। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।



यूं तो इस बार भी केवल सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों - लगभग 15,000 प्रतिदिन - को भाग लेने की अनुमति है। इसलिए, अंतिम समय की भीड़ से बचने और आवश्यक स्वास्थ्य और आयु मानदंडों को पूरा करने के लिए पहले से पंजीकरण करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। पर अक्सर देखा गया है कि शुरूआती दिनों में भीड़ का रेला यात्रा की व्यवस्थाओं को भंग करता रहा है। Edited by : Sudhir Sharma