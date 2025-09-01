ganesh chaturthi

भारत, रूस, चीन की तिकड़ी का खौफ, अमेरिका ने कहा- भारत US संबंध नई ऊंचाइयों पर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:00 IST)
SCO summit in China: भारत, रूस और चीन के नेताओं को एक मंच पर देखकर लगता है कि अमेरिका के तेवर ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के तत्काल बाद भारत में भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर मामले को हल्का करने की कोशिश की है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। 
 
क्या कहा अमेरिकी दूतावास ने : दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस पोस्ट में आगे कहा गया कि नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। ALSO READ: चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?
 
उल्लेखनीय है कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बाद दोनों देशों के रिश्तों में अचानक खटास आ गई थी। यह रिश्ता इसलिए भी कमजोर हुआ क्योंकि अमेरिका ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो कई बार भारत को नसीहत दे चुके हैं। नवारो ने भारत से परोक्ष रूप से कहा था कि उसे रूस और चीन से दूर रहना चाहिए। ALSO READ: पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा
नरेन्द्र मोदी भारत रवाना : दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की ‘सार्थक’ यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार को स्वदेश रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में चीन आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ में कहा कि उन्होंने यहां ‘प्रमुख वैश्विक मुद्दों’ को लेकर भारत के रुख पर जोर दिया।
 
मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि चीन की सार्थक यात्रा का समापन हुआ, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की। साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन के ‘सफल आयोजन’ के लिए राष्ट्रपति शी, चीन सरकार और देश की जनता के आभारी हैं। मोदी की चीन यात्रा सात साल के अंतराल के बाद हुई।
