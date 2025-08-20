अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका, रूस ने कहा- भारतीय सामान का Russia में स्वागत है

Russia supports India on US tariffs: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति‍ डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। हो सकता है कि ट्रंप 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने का विचार ही त्याग दें। रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि भारतीय सामान का रूस में स्वागत है।

रोमन बाबुश्किन ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाए जाने पर कहा कि यह अनुचित है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें विश्वास है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत-रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। बाबुश्किन ने कहा कि हमें अपने आपसी संबंधों पर भरोसा है।

दोस्त कभी प्रतिबंध नहीं लगाते : उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त कभी भी पाबंदी नहीं लगाते। बाबुश्किन ने कहा कि जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हीं पर ये पाबंदियां प्रहार कर रही हैं। वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक स्थिर शक्ति के रूप में ब्रिक्स की भूमिका बढ़ेगी। रूसी मिशन के उपप्रमुख ने यह भी कहा कि यदि किसी देश में भारत के सामान पर रोक लग रही है तो रूस के बाजार में उनका स्वागत है।

बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे। इसके लिए हमने मैकेनिज्म तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 20 30 तक यह 100 अरब डॉलर के पार हो जाएगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala