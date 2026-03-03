एयरस्पेस की बदलती स्थिति पर नजर

पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयरस्पेस की बदलती स्थिति और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर इसके असर पर करीब से नजर रख रहा है। फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरलाइंस जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगा रही हैं और यात्रियों की सुरक्षित और सही तरीके से आवाजाही पक्का करने के लिए विदेशी एविएशन अथॉरिटी और विदेश में भारतीय मिशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, समाज सेवी प्रवीण कक्कड़, कारोबारी पिंटू छाबडा दुबई से भारत के लिए रवाना हो गए। भाजपा नेता संजय शुक्ला ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बाबा महाकाल की कृपा और सभी की शुभकामनाओं से अब हम जल्द ही इंदौर लौटने वाले हैं। हमने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भर ली है और विमान सफलतापूर्वक टेक-ऑफ कर चुका है। इस पूरे समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसीराम सिलावट, सभी ने संवेदनशीलता के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान किया। इन्हीं के प्रयासों से इंदौर आने की व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक तय हो सकी हैं।