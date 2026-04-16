इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जनगणना का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है, और जाति के डेटा के साथ गिनती की जा रही है।
Amit Shah ने कहा, “हमारा संविधान धर्म के आधार पर कतई मंजूरी नहीं देता है। मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैरसंवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।”#amitshah #akhileshyadav #reservation #WomenReservation pic.twitter.com/VMrcLvYLJ5— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) April 16, 2026