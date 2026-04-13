Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्‍यमंत्री? अमित शाह ने बताई 2 खूबियां

Advertiesment
West Bengal Elections 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (15:19 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (15:25 IST)
google-news
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। खैरासोल और मयूरेश्वर की रैलियों में गृहमंत्री अमित शाह ने 'बंगाली मुख्यमंत्री' और 'भ्रष्टाचार' को मुद्दा बनाकर ममता सरकार की घेराबंदी की, वहीं सूरी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले दम पर केंद्र की 'ताकतों' को हराने की हुंकार भरी है। लगे हाथ अमित शाह ने यह भी बता दिया कि यदि भाजपा जीती तो मुख्‍यमंत्री कौन होगा।

ऐसा होगा भाजपा का मुख्‍यमंत्री

खैरासोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बंगाली बोलता हो और यहीं पला-बढ़ा हो। शाह ने संदेशखाली और आरजी कर जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में ऐसी वारदातों की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने तृणमूल पर 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को जनता का एक-एक पैसा लौटाना होगा।
 
घुसपैठियों और गुंडों को शाह की चेतावनी
बीरभूम के मयूरेश्वर में शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह चुनाव देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का जरिया है। उन्होंने टीएमसी समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दिन गुंडे घर में ही रहें, वरना 4 मई (नतीजों के दिन) के बाद उनका ठिकाना जेल होगा। उन्होंने 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित करने का भी संकल्प लिया।

समान नागरिक संहिता का वादा

शाह ने एक रैली में बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने का अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ लोगों को 4 शादियां करने की छूट है, यदि भाजपा सत्ता में आई तो इस पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को भी चार शादी करने की छूट क्यों मिलनी चाहिए?
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writter वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।....

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हार्मुज संकट से उछला कच्चा तेल, जानें 10 शहरों में आज सोने-चांदी के ताजा रेट्स

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels