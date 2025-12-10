Amit Shah vs Rahul Gandhi : अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले- मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए

क्या कहा था गृह मंत्री ने

अमित शाह ने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि वे 200 बार बॉयकॉट करें लेकिन हम इस देश में एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं देने दिया जाएगा। मैं घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के बारे में बोल रहा था। मैंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके (राहुल गांधी के) पिता, सोनिया जी पर कई आरोप लगाए, अगर वे उस समय वॉकआउट कर देते, तो यह सही होता। वे घुसपैठियों के मुद्दे पर वॉकआउट कर गए। हमारी पॉलिसी है 'पता लगाओ, हटाओ और देश निकाला दो'। उनकी पॉलिसी है 'घुसपैठ को नॉर्मल बनाओ, उन्हें पहचान दो, चुनाव के दौरान उन्हें वोट लिस्ट में शामिल करो। Edited by : Sudhir Sharma