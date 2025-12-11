अमित शाह घबराए हुए थे, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे, राहुल गांधी ने कहा

Rahul Gandhi attacks Amit Shah: कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शाह बुधवार को संसद में बोलते समय घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। शाह के हाथ कांप रहे थे।
मानसिक दबाव में हैं शाह :
संसद परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। वे मानसिक दबाव में है, यह कल संसद में दिखा। मैंने जो बातें बोली थी उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, न ही कोई सबूत दिया। मैंने बुधवार को उन्हें चुनौती दी थी कि आ जाइए सदन में मेरे प्रेस कॉन्फेंस पर चर्चा करते हैं पर कोई जवाब नहीं मिला। ALSO READ: Amit Shah vs Rahul Gandhi : अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले- मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए
राहुल गांधी ने बुधवार को भी अमित शाह पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था- गृहमंत्री शाह का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ और डिफेंसिव था। डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोला। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब पारदर्शी ऑडिट पर भी घबराहट देखने को मिली है।
वोट चोरी देशद्रोह : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा था- शाह ने सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं। ईसी को इम्युनिटी देने पर ऊटपटांग जवाब दिया। सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है।
