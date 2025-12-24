पिज्जा-बर्गर खाने से 11वीं की छात्रा की मौत, AIIMS के डॉक्टर बोले-आंतें खराब हो गईं

अमरोहा में 11वीं की छात्रा (16) की फास्टफूड खाने की वजह से मौत हो गई। दिल्ली AIIMS में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा फास्टफूड खाने की वजह से लड़की की आंतें आपस में चिपक गई थीं। पाचन तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। अहाना को बचपन से फास्टफूड खाने का शौक था। वह चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्टफूड ज्यादा खाती थी।





उसका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन बच नहीं पाई। घरवालों का कहना है कि अहाना बचपन से ही घर के खाने की जगह चाऊमीन, पिज्जा और बर्गर ही खाती थी। वही उसके मौत की वजह बन गई। मामला अफगानान मोहल्ले का है।





पेट से निकाला 7 लीटर पानी : दरअसल, 28 नवंबर को अचानक अहाना की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। घरवाले तुरंत अस्पताल लेकर भागे। अमरोहा में इलाज से आराम नहीं मिलने पर घरवाले अहाना को मुरादाबाद ले गए। जांच में पता चला कि उसकी आंतें खराब हैं। पेट में पानी हो गया है। इसके बाद मुरादाबाद में सर्जन डॉ. रियाज ने उसका ऑपरेशन किया। उसके पेट से 7 लीटर तक पानी निकाला। हालत थोड़ी ठीक होने पर अहाना के ताऊ साजिद खान उसे दिल्ली लेकर चले गए।





ऑपरेशन के बाद फिर बिगड़ी तबीयत : डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंत चिपकने के साथ उनमें छेद हो गया था। डॉक्टरों ने बताया कि आंतें खराब होने का बडा कारण फास्ट फूड का सेवन है। अस्पताल में भर्ती अहाना का 3 दिसंबर की रात डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन किया। इसके दस दिन बाद अहाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। लेकिन, अहाना लगातार कमजोर होती चली गई, चार दिन पहले उनकी दोबारा से तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजनों ने अहाना को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया।





मौत से सदमे में परिवार : परिजनों के मुताबिक यहां अहाना की सेहत में कुछ सुधार हो गया था और वह चलने फिरने भी लगी थी। लेकिन रविवार की रात अचानक अहाना की तबीयत बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से मौत हो गई। छात्रा अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने फास्ट फूड खाने से आंत खराब होने की वजह बताई है। होनहार अहाना की मौत के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

