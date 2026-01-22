Military vehicle fell into gorge in Doda : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया, हादसे में 10 जवानों की मौत की खबर है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना डोडा जिले में हुई, जहां सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सेना और पुलिस ने तुरंत मिलकर बचाव अभियान शुरू किया।