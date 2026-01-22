Military vehicle fell into gorge in Doda : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया, हादसे में 10 जवानों की मौत की खबर है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना डोडा जिले में हुई, जहां सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सेना और पुलिस ने तुरंत मिलकर बचाव अभियान शुरू किया।
यह हादसा भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टाप पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बुलेट प्रूफ आर्मी गाड़ी, जिसमें कुल 17 जवान सवार थे, एक ऊंची पोस्ट की ओर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी 200 फुट गहरी खाई में गिर गई।
अधिकारियों ने बताया कि सेना और पुलिस ने तुरंत मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि 7 अन्य सैनिकों को घायल हालत में बचाया गया और उनमें से तीन, जिन्हें गंभीर चोटें आई थीं, उन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है।