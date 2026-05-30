जम्मू कश्मीर के राजौरी में 10 हजार फुट की ऊंचाई पर आतंकियों से 8वें दिन भी मुठभेड़ जारी

Encounter with terrorists continues on 8th day : जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मनजाकोट क्षेत्र के दोरीमाल-गंभीर मुगलां जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच चल रहा अभियान शनिवार को भी जारी रहा। करीब एक सप्ताह पहले शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर आतंकवादी लगातार अपनी स्थिति बदल रहे हैं। यह मुठभेड़ 10 हजार फुट की ऊंचाई पर चल रही है जिसमें 10 हजार से अधिक जवान जुटे हुए हैं।



ताजा जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों ने जंगल के भीतर संदिग्ध ठिकानों पर दबाव बढ़ा दिया है। ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादी अभी भी जंगल के भीतर छिपे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कई इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर सभी संभावित रास्तों को सील कर दिया गया है।



इस बीच पूरे राजौरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसपास के गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा, जब तक इलाके में छिपे सभी आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता या उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और सुरक्षाबल लगातार इलाके की सघन तलाशी ले रहे हैं।

Edited By : Chetan Gour