बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दहशत में अल्पसंख्यक

Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले और हत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिससे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय दहशत में है। ताजा घटनाक्रम में सुनामगंज जिले में गुरुवार को एक हिंदू व्यक्ति की पहले बुरे तरीके से पिटाई की गई और बाद में उसे जहर दे दिया गया, जिससे उसकी अस्‍पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक हिंदू व्यक्ति का नाम जॉय महापात्रो बताया जा रहा है। जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों की भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। उसे लहूलुहान करने के बाद भी जी नहीं भरा तो उग्रवादियों ने उसे जहर पिला दिया।





मृतक हिंदू व्यक्ति का नाम जॉय महापात्रो बताया जा रहा है। जॉय महापात्रो को कट्टरपंथियों की भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। उसे लहूलुहान करने के बाद भी जी नहीं भरा तो उग्रवादियों ने उसे जहर पिला दिया। यह घटना उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें चोरी के शक में पीछा कर रही भीड़ से बचने के लिए नहर में कूदने से 25 साल के एक हिंदू युवक की मौत हो गई थी।





बांग्लादेश में जनवरी में अब तक 4 और हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है, जिससे दिसंबर से अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मानवाधिकार समूहों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हिंदू लोगों की बार-बार हो रही हत्याओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

Edited By : Chetan Gour