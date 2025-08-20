अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

करीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।





खुद ही मास्‍टरमाइंड थी : मध्यप्रदेश के कटनी की रहने वाली और मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले में नेपाल सीमा से पकड़ी गई अर्चना तिवारी ने कथित तौर पर बताया कि उसने शादी से बचने के लिए अपनी ही ‘गुमशुदगी’ की कहानी रची और वह खुद ही इस पूरे मामले की मुख्य साजिशकर्ता थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।





इसलिए बनाया गुमशुदगी का प्‍लान : भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में संवाददाताओं को बताया कि अर्चना के परिजनों ने एक पटवारी के साथ अर्चना का रिश्ता तय किया था और वे उस पर पढ़ाई छोड़कर शादी का दबाव बना रहे थे। उन्होंने बताया कि 29 वर्षीय अर्चना इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए उसने इस सबसे बचने के लिए अपनी ही गुमशुदगी की साजिश रची। लोढ़ा ने बताया कि इस मामले में युवती स्वयं अपनी मर्जी से अपने पैतृक घर नहीं जाकर अनेक स्थानों पर चली गई, जिस वजह से फिलहाल कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

क्‍या कहा अर्चना तिवारी ने : उन्होंने बताया कि इसके बावजूद मामले में अगर युवती या उसके मित्रों द्वारा किया गया कोई अपराध सामने आता है तो मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अर्चना तिवारी ने बताया कि मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए शादी के रिश्ते देख रहे थे। कुछ दिन पहले मेरे घरवालों द्वारा बताया गया कि तुम्हारे रिश्ते के लिए एक पटवारी लड़का देखा है। इसी तरह बार- बार शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, जिस कारण से मानसिक रुप से परेशान हो गई थी। पुलिस अधीक्षक ने युवती के हवाले से बताया कि इस कारण वह नर्मदा एक्सप्रेस से अपने घर कटनी नहीं जाकर इटारसी पर ही उतर गई और उसके बाद अपने मित्रों की सहायता से शुजालपुर, इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, धनगुढ़ी (नेपाल) और फिर काठमांडू पहुंच गई।





तीनों ने मिलकर ऐसे रची साजिश : लोढ़ा के मुताबिक, तेजेन्द्र ने अर्चना को इटारसी स्टेशन के उन स्थानों की जानकारी दी, जहां सीसीटीवी नहीं थे। उन्होंने बताया कि तेजेन्द्र ने नर्मदापुरम में ट्रेन में अर्चना को कपड़े दिये और इटारसी स्टेशन से बाहर निकलने में मदद की। अधिकारी ने बताया कि लोकेशन का पता न लगे, इसलिए अर्चना ने बागतवा के जंगलों में अपना मोबाइल फेंक सारांश के साथ कार से निकल गई। लोढ़ा ने बताया कि उसी रात एक मामले में दिल्ली पुलिस तेजेन्द्र को अपने साथ ले गई और इसके बाद इस मामले की परत खुलने लगी। उन्होंने बताया कि शक होने पर जीआरपी की टीम ने दिल्ली जाकर जेल में तेजेन्द्र से पूछताछ की और फिर सारांश को पकड़ा। अधिकारी ने बताया कि सारांश के जरिए काठमांडू से अर्चना को बुलाया गया और फिर उसे दिल्ली के रास्ते भोपाल लाया गया। लोढ़ा ने बताया कि अर्चना ने सारांश के साथ प्रेम संबंध से इनकार किया है। इंदौर उच्च न्यायालय में वकालत करने के साथ ही दीवानी न्यायाधीश की परीक्षा की तैयारी कर रही अर्चना सात अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से कटनी के लिए निकली थीं। अर्चना की आखिरी ‘लोकेशन’ भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की मिली थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अर्चना का पता लगाने के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी और कटनी तक के क्षेत्रों में भी गहनता से जांच की तथा स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी खंगाले।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल