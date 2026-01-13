सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर जारी, गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे

Operation Sindoor : भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है कि देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सेना की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मनिर्भरता से सेना की ताकत बढ़ रही है।

उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अभी भी 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। इनमें से 6 एलओसी और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखने का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान से साफ कह दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।





सेना प्रमुख ने कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है। 2025 में, 31 आतंकवादियों को खत्म किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तान के थे, जिसमें ऑपरेशन महादेव में मारे गए पहलगाम हमले के 3 हमलावर भी शामिल थे। अब सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या सिंगल डिजिट में है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में 27 लोग मारे गए थे जिनमें 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना भी देखा गया, जिन पुरुषों का खतना नहीं था, उन्हें उनके परिवार के सामने मार दिया गया।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भारत सरकार ने इन हमलों को केंद्रित, संतुलित और गैर-विस्तारवादी बताया

