केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा हमला, कहा- देश को मुश्किल में डाल दिया, ट्रंप-मोदी रिश्तों पर भी बोले

ट्रंप के गुलाम बन गए हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री पर निजी हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 140 करोड़ लोगों के महान देश को मोदी ने अमेरिका की 'कॉलोनी' बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप के गुलाम बन गए हैं। ट्रंप जो आदेश देते हैं, मोदी सिर झुकाकर 'जी हुजूर' कहते हैं। चाहे रूस से तेल न खरीदना हो या कॉटन ड्यूटी हटाना, मोदी जी देश के नुकसान की परवाह किए बिना अमेरिकी आदेश मान रहे हैं।

केजरीवाल ने चेतावनी दी कि गैस की कमी के कारण देश में उद्योग और सेवा क्षेत्र ठप हो रहे हैं। मुंबई में 20% होटल बंद हो चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 10 हजार बंद होने की कगार पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है। गुजरात के मोरबी में टाइल्स कारोबार पर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने की संभावना है।